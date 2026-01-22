Estos sectores de la capital no tendrán energía eléctrica este viernes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana informó que desarrollará este viernes una jornada de construcción de nuevas redes de distribución como parte de los trabajos de puesta en operación de la nueva subestación eléctrica Alfa, que eficientizará el servicio en Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

Con la puesta en operación de la nueva infraestructura se repotenciará el suministro a más de 250 mil usuarios, con el objetivo de disminuir las pérdidas técnicas y las interrupciones del servicio eléctrico por sobrecarga.

Las intervenciones ameritan la suspensión del suministro el próximo viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los trabajos, que impactarán a sectores como Las Flores, de los Peralejos y a un tramo de la avenida República de Colombia, consisten en el tendido de línea eléctrica e izado de postes con la finalidad de habilitar dos nuevos circuitos de distribución.

Previo a esas labores, la empresa trasladó e inició el proceso de instalación de un transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA).

La obra es una solución provisional para garantizar la estabilidad del sistema y reducir las condiciones de sobrecarga de las subestaciones del Kilómetro 10 ½ (de la Autopista Duarte), Palamara y Bayona. Forma parte de un plan de expansión y mejoras de redes e infraestructuras eléctricas que desarrolla Edesur Dominicana en varias zonas de su área de concesión. Otro plan para robustecer la red se ejecuta a largo plazo.

Mantenimiento preventivo

Mientras que Edesur Dominicana realizó un mantenimiento programado al circuito HERR106 este jueves, en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

Las interrupciones en el servicio impactaron de forma parcial a sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, entre los que figuran la Zona Industrial Herrera, Los Restauradores, Los Cacicazgos, Renacimiento y el Residencial Rosmil.