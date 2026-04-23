Sectores sociales rechazan minería SJ M y cordilleras

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Al conmemorarse ayer el Día de la Tierra, sacerdotes, pastores y diputados manifestaron su rechazo a la explotación de minas en las cordilleras Central y Septentrional de República Dominicana, tras advertir que acabaría con el agua, la agricultura, el turismo ecológico y la vida en general.

El diputado por la provincia San Juan, Mélido Mercedes, afirmó que una posible explotación de la Mina Romero, en esa provincia causaría daños irreversibles, no solamente en ese Valle, sino en todo el Sur de la República Dominicana.

Explicó que una mina en el citado lugar contaminaría el río San Juan, única fuente que nutre la presa de Sabaneta, base fundamental para el desarrollo de la agricultura en la zona.

Señala que no solamente afectaría el Valle de San Juan, también a todas las provincias vecinas como Azua, Barahona, Baoruco, Independencia, tras indicar que el río San Juan es una fuente del río Yaque del Sur, fuente principal de la presa Monte Grande.

Apunta que el objetivo de la empresa extranjera GoldQues no es solamente explotar la loma Romero, es también el área de la Cordillera Central, denominada “madre de todas las aguas” porque en ella nacen más de 700 ríos y arroyos.

Por eso, informó, que para el lunes 27 de este mes hay programado un paro pacífico por 24 horas en San Juan para decir no a la explotación.

Las iglesias

Afirma que más del 95 por ciento de la población está en contra de la minería, por lo que 20 sacerdotes de la diócesis de San Juan se expresaron a través de un manifiesto público en rechazo a la explotación.

Pero además, el obispo de la diócesis de San Juan, monseñor Tomás Alejo Concepción, en octubre del año pasado celebró una eucaristía en el muro de la presa de Sabaneta en contra de la explotación.

Pero las diferentes denominaciones evangélicas han hecho vigilias en ese mismo lugar en contra de la minería, porque consideran que atenta contra el agua, la tierra agrícola y la vida en general.

El cura Santo Cabral Luciano, miembro del Suroeste Unido por el Agua y la Vida, manifestó que el rechazo crece cada día, debido a que la población toma más conciencia sobre daños irreversibles que provocaría la explotación de una mina en Romero y las cordilleras Central y Septentrional.

La mayor muestra del rechazo sucedió el pasado 9 de este mes, cuando la minera GoldQuest, Unigold trató de organizar un acto para presentar su proyecto, pero que la multitud se dirigió al lugar en contra.

Pastores

El pastor Féliz Rodríguez, advierte al presidente Luis Abinader que San Juan no está en mina, sino en proteger sus recursos naturales como el agua, la tierra, los busques y demás especies, que constituyen la mayor riqueza de esa localidad y demás provincias del país.

Recordó que la empresa minera trató de presentar el proyecto minero a la población, pero la multitud lo impidió, tras la consigna de que el agua vale más que el oro.

“En un video pedí al presidente de la República que por favor no permita que en San Juan se produzcan muertes antes de que de su veredicto en relación al mina de Los Romeros”, expuso.

El Día de la Tierra, se celebra el 22 de abril de cada año, fecha global dedicada a concienciar sobre la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Surgido en 1970, moviliza a millones de personas para fomentar acciones sostenibles y defender el planeta.

En defensa del agua

Movimiento ambiental y social convocan Gran concentración -Marcha el viernes 24 a las 10.00 de la mañana desde el Monumento en Santiago. Declaran lunes 27 Día Nacional de la Rebeldía y Jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.

Para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, concentración frente al Palacio Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades.