Seguirán hoy búsqueda de hombre cayó al río Isabela

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Las autoridades continuarán hoy las búsqueda del motorista que cayó ayer al río Isabela, tras colisionar con un carro, en un hecho ocurrido en el puente Jacinto Peynado, del sector Puerto Isabela, en el Distrito Nacional.

Una comunicación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1., que coordinó la asistencia, señala que cuatro personas resultaron con heridas, las cuales fueron trasladadas a centros de salud cercanos, para recibir atenciones médicas.

Explicó que en la búsqueda del motorista participaron cinco buzos del Cuerpo de Bomberos, miembros de la Defensa Civil y de la Policía Nacional y una unidad de drones del Sistema 911.