Seguridad y comercio: los puntos clave del encuentro entre RD y Haití

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Las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití (MAEC) se reunieron este 17 de abril de 2026 en el Parque Industrial CODEVI, en la frontera dominico-haitiana, para dar continuidad al diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral.

El encuentro se enmarca en la Declaración conjunta firmada en Elías Piña en enero de 2021 por los presidentes Luis Abinader y Jovenel Moïse, cuyos nueve puntos constituyen la hoja de ruta de las relaciones entre ambos Estados. La reunión reafirma la voluntad del Gobierno haitiano, encabezado por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, de fortalecer el diálogo en un marco de respeto mutuo y soberanía compartida.

Durante la jornada, las delegaciones abordaron temas clave como seguridad fronteriza, asuntos migratorios y comercio. En este contexto, acordaron la reapertura del espacio aéreo entre República Dominicana y Haití a partir de mayo de 2026, conectando aeropuertos dominicanos con el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano. Esta medida busca dinamizar la movilidad, impulsar los vínculos económicos y reforzar las relaciones bilaterales.

Ambas partes agradecieron el respaldo de la comunidad internacional, en especial de Naciones Unidas y la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), en los esfuerzos por apoyar la pacificación y estabilidad institucional de Haití.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el canciller Roberto Álvarez, acompañado de viceministros y representantes diplomáticos; mientras que la delegación haitiana fue liderada por la ministra Raina Forbin, junto a su equipo político y diplomático.

Finalmente, ambas delegaciones reiteraron su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados mediante próximos encuentros técnicos y de alto nivel.