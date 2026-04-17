Vuelos entre Republica Dominicana y Haití se reanudarán a partir de mayo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

República Dominicana y Haití alcanzaron este viernes un acuerdo para reabrir el espacio aéreo a partir de mayo. Según confirmó una fuente al periódico Hoy, los vuelos se realizarán desde aeropuertos dominicanos hacia el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano.

El entendimiento surge tras semanas de conversaciones bilaterales y marca un avance en la normalización de las relaciones entre ambos países. La medida permitirá restablecer la conectividad aérea, favoreciendo tanto el intercambio comercial como los vínculos familiares y sociales que dependen de esta ruta.

De acuerdo con la fuente consultada, la reapertura será gradual y se implementará bajo protocolos de seguridad y coordinación conjunta, con el objetivo de garantizar un flujo ordenado y seguro de pasajeros.