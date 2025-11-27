Seguro de vida para estudiantes: cómo funciona y cuáles son sus beneficios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde el 2024 durante la gestión del exministro de Educación, Ángel Hernández, se dispuso la contratación de un seguro de vida para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano, con el propósito de garantizar que estén protegidos ante cualquier acontecimiento.

El seguro, adquirido a través de Seguros Reservas, consiste en una póliza con una cobertura de hasta RD$150,000 por estudiante, según una nota de prensa publicada en esa fecha.

Además, la póliza está vigente en horarios escolares, incluidas todas sus jornadas dentro del recinto escolar y en el trayecto que recorran los estudiantes desde y hacia sus hogares, y desde y hacia el centro educativo.

Los montos mensuales que el Minerd pagaría por estudiante

De acuerdo a datos obtenido en la página web del Minerd, el monto mensual a pagar por estudiante es de RD$22.59 lo que hace que el seguro contratado por el Minerd ascienda a RD$542, 160, 000 anuales.

En caso de que la matrícula de estudiantes crezca, las condiciones de contratación del seguro indican que la cobertura se ajustará anualmente, al final de la vigencia del contrato.

Condiciones de la póliza de seguro

Las indemnizaciones previstas en la póliza no se conceden si el asegurado se causó las lesiones de manera voluntaria o son el resultado de enfermedades corporales preexistentes, o como consecuencia de tratamientos médicos o procesos quirúrgicos.

Tampoco, se brindará cobertura si el asegurado, al momento del incidente, se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como en estado de sonambulismo o fruto de ataques epilépticos.