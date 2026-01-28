Semáforos en rojo: autoridad en pausa

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen, pero el peatón aún duda si puede cruzar o no, porque las motocicletas zigzagueando entre los carros nunca frenan, como si el rojo del semáforo fuese una cortesía opcional que no aplica para los que transitan la calle sobre dos ruedas.

Durante un recorrido realizado por este medio en las principales avenidas del Gran Santo Domingo como la Máximo Gómez, 27 de Febrero o la John F. Kennedy se pudo constatar como los motoristas se apresuran a cruzar a toda velocidad las amplias calles con el semáforo aún encendido en rojo, desafiando el tiempo y hasta la propia muerte, como si la ley no existiera.

El desorden alcanzó uno de sus puntos más evidentes la amañana de ayer en la Avenida 27 de Febrero, cuando agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), intentaron sin mucho éxito detener el tránsito para permitir el paso a una escolta presidencial.

Mientras que el resto de vehículos acató la orden de detenerse, los motociclistas se amontonaban alrededor de los agentes y varios de ellos continuaron cruzando la intersección sin respetar las instrucciones, lo que obligó a los agentes a dar silbatazos y repetir señas en medio del creciente caos según se acercaba la escolta a toda velocidad.

La misma escena se repetía en otras intersecciones: motoristas que ignoran señales de tránsito, transitan en vía contraria, viajan sin casco de protección o se suben a las aceras, todo esto bajo la mirada indiferente de los agentes del orden, quienes prefieren continuar su jornada como si nada hubiese ocurrido ante sus miradas.

Como es sabido, Santo Domingo es una ciudad donde el caos de sus calles es el pan de cada día.

Los ciudadanos demandan más atención a este caso porque lo motororistas al parecer están en un limbo legal e indiferenrtes a las normas que se les exige al resto de la población: no respetan luces, carriles, ni agentes, y aún así pasan sin mayores consecuencias.

Estadísticas lo confirman

Según cifras estadísticas compartidas durante el primer trimestre del pasado año 2025 por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful indicó que durante los primeros 69 días se habían registrado más 15 mil accidentes de tránsito, de los cuales las motocicletas representaban al menos el 65% de los choques.

Asimismo, el último reporte realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondiente al año 2024, reveló que el 70.48% de las muertes por accidentes de tránsito correspondió a motociclistas.