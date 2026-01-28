La Comisión de Desarrollo Provincial y la Alcaldía ejecutarán obras en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Comisión de Desarrollo Provincial y la Alcaldía de San Pedro de Macorís, informaron que continúan articulando esfuerzos para la ejecución de obras que impactan directamente a las comunidades de este municipio.

El alcalde Raymundo Ortiz, se reunió con el presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, para dar seguimiento a proyectos ya licitados que en los próximos días iniciarán su fase de construcción.

Entre estos proyectos está la construcción de una funeraria municipal en la comunidad Angelina, y una cancha de baloncesto en el batey Esperanza. El primer picazo de ambas obras se realizará en las próximas dos semanas.

El alcalde Ortiz, dijo que con estas acciones, reafirma el compromiso de seguir gestionando obras en favor de la gente y del desarrollo constante de nuestras comunidades.