Así fue el velatorio de la mujer asesinada en el Mirador Sur

En medio del llanto y dolor fueron velados este lunes los restos de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, quien habría sido ultimada por su pareja, el teniente coronel del Ejército de la República Dominicana (ERD), Samuel Elías Céspedes Valdez, en el Mirador Sur el pasado domingo.

Familiares pidieron a las autoridades que el hecho no quede impune y que se haga justicia por el homicidio de la joven.

“Él estaba acostumbrado, le hubiera roto el teléfono varias veces, la llamaron y cuando la llamaron, él quería el teléfono a la mala y ella dijo que no, que no se lo iba a dar”! así describió Claudia Díaz, hermana de Yalibes, los últimos minutos de vida de la hoy occisa.

Luego, según contó hubo un forcejeo “y ella le dijo como que se iba y él dijo que no, que no le iba a llevar, que buscará cómo irse. De ahí entonces ella llamó a mi prima Meury, su hermana y ella le dijo que la fuera a buscar para que no pasara una desgracia”.

Claudia Díaz

Llamado a la procuradora



Allegados a Licairis Díaz hicieron un llamado a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, para que en el caso se haga justicia.

“Es un llamado directo a Jenny Berenice, no queremos que esto sea un caso más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, donde sea que tengamos que llegar. Porque no hay nada ahora mismo que repare el dolor y la pérdida que ha dejado en el corazón de todos nosotros”, manifestó Díaz.

Solicitud del Ministerio Público



Sede Procuraduría.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, al lugar acudieron agentes policiales tras recibir la alerta correspondiente, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer.

El imputado fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.

El levantamiento del cadáver de la joven fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como quiso alegar el imputado.

El Ministerio Público señala que, por la trayectoria del impacto que presenta la víctima, se puede colegir que se trató de un homicidio voluntario. Durante el proceso de intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, razón por la que solicitó la prisión preventiva para el imputado.

Lo que dijo el abogado del imputado



El abogado de Samuel Céspedes, Joaquincito Bocio Familia, dijo este martes que el hecho de sangre se produjo de manera accidental.

“Cuando dice que esto se trata de un accidente, no un incidente, sino de un accidente. Y ese accidente no es prácticamente provocado por dicho oficial, tal como se ha dicho, como se ha querido decir en los medios de comunicación y las redes sociales”, explicó

Actualmente, el oficial se encuentra detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se le conozca medida de coerción este miércoles a las 9 de la mañana.