Semana de la Ética pretende promover valores en las aulas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Con la firma del Pacto por la Integridad en la Educación, la directora General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, dejó inaugurada la Semana de la Ética 2026, en un acto que reafirma el compromiso del Estado dominicano con la promoción de la transparencia, la ética pública y la construcción de una cultura de integridad desde las aulas.

El acuerdo fue suscrito junto a la primera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje; y el ministro de Educación Miguel de Camps junto a representantes del sector educativo y de protección a la niñez.

El pacto reconoce a las escuelas, colegios y universidades como espacios fundamentales para construir una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con el bien común. Promueve una visión integral de la educación que trasciende la enseñanza académica tradicional para incorporar principios éticos como eje transversal en la formación de los estudiantes.

Entre las principales acciones contempladas en el acuerdo se destacan la incorporación transversal de la educación en valores ciudadanos en los programas de estudio, la capacitación continua de docentes y actores clave del sistema educativo y la promoción de entornos escolares basados en la convivencia ética, el respeto mutuo y la participación activa de toda la comunidad educativa.

Además, el pacto establece el desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de las iniciativas y garantizar la sostenibilidad de una cultura de integridad desde edades tempranas. Este enfoque busca sentar las bases de una sociedad más justa, transparente y democrática, donde los principios éticos orientan tanto la vida pública como privada de los ciudadanos.

Durante su intervención, la doctora Ortiz Bosch destacó que las escuelas y universidades desempeñan un rol determinante en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces de actuar con responsabilidad y compromiso frente a los desafíos sociales.

Resaltó además la importancia de fortalecer la educación en valores como herramienta esencial para prevenir la corrupción y consolidar instituciones más íntegras y confiables, razón por la cual la educación se posiciona como eje fundamental con la firma del Pacto por la Integridad en la Educación en la Semana de la Ética.

Mientras, el ministro de Educación, Miguel De Camps, dijo que la iniciativa reconoce a los centros educativos como espacios clave para fomentar una ciudadanía responsable, promoviendo la enseñanza de valores éticos como eje transversal en el sistema educativo. Durante la jornada, se llevarán a cabo varias actividades orientadas a sensibilizar a la población sobre el respeto a las normas como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país.