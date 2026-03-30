Semana Santa empezó con Domingo de Ramos

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Con vistosas ceremonias, procesiones que agitaban ramos y la lectura de la Pasión de Jesús, narrada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para recordar el arresto, juicio, crucifixión y muerte de Jesús, los católicos conmemoraron ayer el Domingo de Ramos, con el cual empezaron la Semana Santa.

Ayer, las iglesias, al unísono, celebraron la misa y en la eucaristía de la Catedral Primada de América, el arzobispo metropolitano, Francisco Ozoria Acosta, denunció la lucha de poder que afecta a la congregación. “También, en la iglesia se experimenta esa lucha por el poder, en el pueblo de Dios”.

Esta es la segunda ocasión en la que el arzobispo refiere a conflictos de intereses, sin caer en detalles de la situación real. Monseñor Acosta criticó la lucha de poder, diciendo: “Cuando debemos seguir los ejemplos de Jesús, del humilde, el sencillo que proclama un reino de paz, de amor. También nosotros nos dejamos llevar por esa inclinación del poder. Estamos llamados a imitar a Jesús en su manera de proceder”.

Expresó que la humanidad entera vive el fenómeno de la fuerza. “Todos estamos anhelando tener poder. Vivimos en una sociedad de poder económico, material, poder por las armas. El reino de Jesús es de debilidad. Pero eso no es solo en la sociedad de hoy que se vive por el poder, que hasta nos peleamos por el poder. No es solamente en la sociedad”.

Sostuvo que a Jesús le contemplan al subir a Jerusalén y ser rechazado, pero fue acogido por una familia en Betania, poblado cercano, sin influencia.

“Los que queremos a Jesús imitamos su proceder, por su entrega y muerte hasta hacerse nada, para darnos su salvación”, manifestó el sacerdote.

Sentido conmemorativo

El arzobispo Ozoria sostuvo que en esta Semana Santa, celebramos el cumplimiento de la promesa de Dios, que entregó a su hijo a la muerte para la salvación de la humanidad.

Resaltó la trascendencia del Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, ciudad santa que lo proclamó “rey humilde”, montado en un burro, no como rey desplazado en caballo, con armadura. Expresó que la debilidad es una característica del rey que fue Jesús, por lo que su reino es de humildad y sencillez. Sostuvo que los hechos del Viernes Santo son conocidos como la Pasión en el Evangelio de San Juan.

El evangelio de San Mateo narra el juicio y la condena a Jesús, para la realización del plan de salvación de Dios. Entrega a su hijo para la muerte en la cruz, para la salvación.

La Semana Santa conmemora cada año la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Constituye el núcleo de la fe católica. Se inicia con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Es un tiempo de reflexión sobre el amor de Dios, sacrificio y renovación espiritual

La lectura de la Pasión del Señor relató las dramáticas siete Palabras que pronunció Jesús desde la hora sexta hasta la hora nona de su muerte. En un emotivo momento, sacerdotes y feligreses se pusieron de rodillas, luego de escuchar el evangelio que narra cuando “el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, en el momento exacto de la muerte de Jesús.