El senador Antonio Taveras responde a declaraciones de embajadora Leah Campos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se refirió a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, destacando que sus palabras deben entenderse como una opinión personal y no como la posición oficial del Gobierno dominicano.

El legislador valoró la cercanía de la diplomática con las comunidades locales y reconoció la hospitalidad del pueblo dominicano, pero advirtió que esa apertura no debe confundirse con sumisión. “Somos un pueblo que ha aprendido a golpe de historia el valor de la libertad y la democracia”, expresó.

Taveras Guzmán subrayó en la sesión del Senado celebrada este martes, que la República Dominicana es una nación libre, soberana e independiente, tal como lo establece la Constitución y como se inculca desde la infancia en las escuelas al izar la bandera nacional. “La democracia no se defiende por conveniencia, sino por principio”, puntualizó.

El senador insistió en que la hospitalidad dominicana se ofrece con dignidad y respeto, reafirmando que la defensa de la soberanía es un compromiso permanente del país frente a cualquier circunstancia.