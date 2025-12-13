Oposición deplora temas queden fuera Presupuesto

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Temas como falta de la indexación salarial, alto gasto corriente, y alto porcentaje de recursos para el pago por servicios de la deuda fueron atacados por la oposición política al Presupuesto General del Estado de 2026, aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados (CD) el jueves.

El Presupuesto establece ingresos consolidados de RD$1,439,933,579,891; fuentes financieras consolidadas por RD$401,767,814,730, para un total de ingresos y fuentes financiera de RD$1,841,701,394,621, indican el nivel de crecimiento de la economía dominicana. Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo (FP) negó que el Presupuesto aprobado consolide el crecimiento económico del país, como afirmó su colega del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Francisco Paulino.

Niega que la indexación salarial afecte los planes sociales del Gobierno, al tiempo que manifestó que esto no es una limosna ni un favor sino un mandato de un artículo del Código Tributario que debe ser cumplido.

Advierte sobre las consecuencias de que el Presupuesto se sustente en base a 23 financiamientos, lo que se traduce en un préstamo cada 15 días a costilla de la sociedad dominicana.

Por otro lado, contempla 30 mil millones de pesos que se autoriza tomar del mercado nacional a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).

En tanto que el diputado nacional, Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que el Presupuesta refleja una suma muy alta al pago de intereses por el servicio de la deuda, de cada 100 pesos 25 son destinado a este. Además, critica que el Presupuesto dispone una inversión en capital muy baja en relación con las demandas de la población dominicana. Díaz dedlora que la pieza caracterizada por contener un 16.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en gasto corriente, que es además una de las grandes debilidades de la actual administración en sus cinco años.

Considera que el Gobierno tiene una gran oportunidad de dar el ejemplo con sacrificarse para poder exigirle lo mismo a otros sectores. Su compañero de partido, Charles Mariotti, criticó el alto contenido de gasto corriente y de deuda que contiene el Presupuesto, lo que atenta no solamente con la sostenibilidad de la economía.

De igual modo, el aumento desproporcionado de la nómina pública, ya que en el renglón remuneraciones, establece 18 mil 500 millones en aumento de sueldos, lo que definió como alarmante, que no se compadece con realidad de los servicios públicos, cada vez con menos calidad, como la salud, educación, energía eléctrica, agua potable.

De su lado, Ramón Raposo, diputado nacional, perteneciente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) deploró que el proyecto de Presupuesto no contemple la indexación de los salarios cuando la inflación hace tiempo que se tragó los magros ingresos de los trabajadores.

En ese sentido, se sumó a los legisladores de la Fuerza del Pueblo para no votar por el Presupuesto de 2026, aunque la pieza fue sancionada por la maquinaria del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) con su mayoría aplastante.