FEDA | Tras denuncia, Hecmilio Galván pide al MAP acompañamiento técnico para revisión de procesos

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, envió una solicitud al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que el órgano rector del empleo público brinde un acompañamiento para una revisión técnica de procesos administrativos y de nómina.

Así lo dio a conocer el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. El titular del órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Función Pública (41-08), indicó que en las próximas horas se designará un personal para desarrollar la petición del FEDA.

La solicitud al MAP llega luego de que el pasado sábado la periodista Nuria Piera publicara unas denuncias de empleados y exempleados del FEDA, quienes aseguran que para ingresar a la institución hay que hacer unos supuestos pagos y que, presuntamente, se les obliga a pertenecer al movimiento "La Maquinaria del Cambio".

Sin embargo, Freund acotó que, hasta que no se agoten todos las revisiones técnicas "no podemos hacer constancia de ningún documento o ningún (mensaje) de Whatsapp (que los denunciantes tienen como supuestas pruebas)".

"Si se evidencia que hay algún tipo de irregularidad, tanto la Ley de Función Pública establece un régimen y sancionador y disciplinario contra los incumbentes, servidores o funcionarios públicos que se hayan prestado a eso; así como existe, siempre, la potestad del presidente de la República de su destitución (a los que hayan violado la ley)", explicó el ministro. Subrayó que, por el momento, el caso se trata de "un tema administrativo".

Los denunciantes

La veterana periodista habló sobre un supuesto documento interno del movimiento político que, aparentemente, detalla una tabla de contribuciones que va desde 3 mil pesos para quienes devengan hasta 20 mil pesos mensuales, hasta 20 mil pesos para salarios más altos. Los fondos, según la publicación, se canalizan a través de cuentas bancarias personales.

“Yo no pertenecía al movimiento cuando conseguí el nombramiento. Cuando entré, el mismo director (Hecmilio Galván) dijo en una reunión que todos debíamos pertenecer al movimiento y ahí se nos presentó la tabla que decía que debíamos pagar de acuerdo a nuestro sueldo; si no, él mismo te amenazaba con amonestarte”, aseguró una colaboradora del FEDA, cuya identidad no fue revelada.

Los fondos, según se explica en un reporte presentado por Nuria Piera, son depositados en cuentas a nombre de personas físicas, específicamente de dos miembros de la junta directiva del movimiento político.

“Una vez no pude ir a pagar porque se me enfermó uno de mis niños…, así que la chica de recursos humanos me escribió diciéndome que no me molestara en ir a trabajar porque había sido suspendida por no hacer el pago”, sostuvo otra de las presuntas afectadas”.

“Me llamó a mí para decirme que ni pasara por allá. El director me había cancelado; incluso, me había mandado hasta suspender por no hacer el pago, y yo me quedé en mi casa”, agregó otro ciudadano.