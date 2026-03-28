Sepultan a joven fallecida en liposucción en clínica de Santiago

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En medio de escenas de profundo dolor y consternación fueron sepultados los restos de Angélica Geraldine Hernández, joven de 30 años que perdió la vida de manera inesperada tras someterse a un procedimiento estético en la clínica “Diosa”, ubicada en esta ciudad.

El sepelio congregó a familiares, amigos y vecinos, quienes acompañaron a la familia Hernández en su duelo y expresaron su indignación por las circunstancias que rodean la muerte de la joven.

De acuerdo con las versiones preliminares, Hernández habría fallecido mientras se le practicaba una liposucción, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en que se realizan este tipo de procedimientos y la responsabilidad de los centros médicos especializados en estética.

Tras el hecho, el Ministerio Público y Salud Pública procedieron al cierre temporal del centro donde ocurrió el deceso. Se trata de la clínica estética DIOSA, ubicada en la calle República del Líbano número 6, en la urbanización Jardines Metropolitanos, al norte de Santiago.