El pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, dio inicio formal este jueves en el Auditorio de la institución al proceso de captura de datos como parte de un plan piloto de renovación de la cédula de identidad y electoral.

La primera persona en realizar el procedimiento fue la señora Digna Díaz, reconocida como la empleada más antigua de la JCE, marcando así el inicio simbólico de este proyecto institucional.

¿Cómo será el proceso de renovación de la cédula en la JCE?

El proceso de renovación

El plan piloto contempla tres pasos básicos para los ciudadanos:

Tomar un turno en el área correspondiente.

Captura biométrica, que incluye fotografía, huellas digitales y firma del documento.

Verificación de datos y entrega de un recibo que indica el día y la hora en que la persona podrá retirar su nueva cédula.