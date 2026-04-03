Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Sermón de las Siete Palabras de Semana Santa 2026 en República Dominicana se celebró este Viernes Santo, 3 de abril, en la Catedral Primada de América y en diversas diócesis del país.

Las Siete PalabrasOlga de la Cruz

La tradición, que medita las últimas palabras de Cristo en la cruz, volvió a convertirse en un espacio de profunda espiritualidad y de denuncia social.

Los predicadores insistieron en que el perdón es la única respuesta posible frente al odio y la violencia, y que la esperanza debe ser recuperada en medio de la crisis que afecta a los jóvenes.

¿Puede el Sermón de las Siete Palabras 2026 despertar esperanza en una sociedad herida?Olga de la Cruz

La tercera palabra, “He aquí a tu hijo; he aquí a tu madre”, fue interpretada como un llamado a reconocer el papel de las mujeres y denunciar el abandono que sufren en la sociedad. La cuarta palabra, “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, se vinculó con el sentimiento de desamparo que experimentan familias golpeadas por la pobreza y la inseguridad.

3ra. palabra por el diacono José Ricardo Rosado Acosta, fotos Olga De la cruz

“Tengo sed”, quinta palabra, se convirtió en símbolo de la sed de justicia y de amor en un país marcado por desigualdades.

primera palabra por el padre Francisco Benito Alvarado HerreraOlga de la Cruz

El sermón concluyó con la séptima palabra, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, que fue presentada como invitación a confiar en Dios y a construir comunidades solidarias.