El poderoso mensaje de Cristo
¿Puede el Sermón de las Siete Palabras 2026 despertar esperanza en una sociedad herida?
La homilía del Viernes Santo se convirtió en un espejo de la crisis social dominicana, con llamados al perdón, la justicia y la solidaridad
El Sermón de las Siete Palabras de Semana Santa 2026 en República Dominicana se celebró este Viernes Santo, 3 de abril, en la Catedral Primada de América y en diversas diócesis del país.
La tradición, que medita las últimas palabras de Cristo en la cruz, volvió a convertirse en un espacio de profunda espiritualidad y de denuncia social.
Los predicadores insistieron en que el perdón es la única respuesta posible frente al odio y la violencia, y que la esperanza debe ser recuperada en medio de la crisis que afecta a los jóvenes.
La tercera palabra, “He aquí a tu hijo; he aquí a tu madre”, fue interpretada como un llamado a reconocer el papel de las mujeres y denunciar el abandono que sufren en la sociedad. La cuarta palabra, “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, se vinculó con el sentimiento de desamparo que experimentan familias golpeadas por la pobreza y la inseguridad.
“Tengo sed”, quinta palabra, se convirtió en símbolo de la sed de justicia y de amor en un país marcado por desigualdades.
El sermón concluyó con la séptima palabra, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, que fue presentada como invitación a confiar en Dios y a construir comunidades solidarias.
El País
La homilía alerta sobre jóvenes estigmatizados y sin confianza en el futuro
Lency Alcántara