Sistema 911 participa en conferencia mundial de IA

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Con el respaldo de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 participó en la conferencia internacional Nvidia GTC 2026, celebrada en San José, California, consolidando una agenda conjunta orientada al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país y la seguridad hemisférica.

Durante el evento, un equipo de técnicos del Sistema 911, encabezado por su director ejecutivo, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD, sostuvo reuniones de alto nivel con ejecutivos de Nvidia, incluyendo a Calista Redmond, vicepresidenta de Iniciativas Globales de Inteligencia Artificial, como parte del seguimiento a las iniciativas tecnológicas promovidas en el marco de esta cooperación.

Esta participación se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y Nvidia, con el respaldo de infraestructuras clave como NAP Caribe, lo que posiciona a la República Dominicana entre los países con acceso a mayores capacidades de procesamiento de datos, fortaleciendo su infraestructura digital y su capacidad para desarrollar soluciones avanzadas en inteligencia artificial.

Un comunicado señala que el Sistema 911 continúa integrando tecnologías de última generación, incluyendo analítica avanzada e inteligencia artificial, consolidándose como una de las plataformas de respuesta a emergencias más modernas de la región.

De igual forma, reafirma el compromiso con la seguridad hemisférica.