Sistema penitenciario prevé traslado de 11 cárceles del tradicional al nuevo modelo en 2026

El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, informó este miércoles que para el año 2026 el Estado tiene previsto trasladar 11 prisiones que actualmente operan en el sistema tradicional y que funcionan en fortalezas militares y recintos policiales.

Al ser entrevistado en Telematutino 11, que se transmite por Telesistema, canal 11, Santana explicó que estas acciones no implican la construcción de más cárceles, sino el traslado de privados de libertad desde espacios que nunca debieron estar.

“No son más cárceles. Estamos sacándolos de lugares donde nunca debieron estar, y estamos haciendo el trabajo con ellos”, precisó.

Indicó que, junto a estas 11 prisiones, ya se encuentran en proceso de entrega cuatro centros iniciados el año pasado: San Juan, Higüey, la segunda etapa del Centro Correccional Las Parras y Barahona. Con estas incorporaciones, el sistema sumaría un total de 16 centros intervenidos.

El funcionario detalló que actualmente existen 19 prisiones que operan bajo el sistema tradicional, por lo que el plan de traslados permitirá una transformación casi total del modelo penitenciario.

Según explicó, entre 2026 y 2027, y de ser necesario en 2028, el país alcanzará la eliminación del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria.

“De manera que nosotros, entre este año y el otro, y si nos falta algo, en el 2028, tendremos cero hacinamiento y cero sobrepoblación en el sistema penitenciario”, aseguró Santana.