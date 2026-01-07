Sistema presidencial dominicano funciona con dos grandes fuerzas políticas, según politóloga

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La politóloga y académica, Rosario Espinal, afirmó la mañana de este miércoles que el sistema de partidos de la República Dominicana ha logrado mantenerse estable gracias a la existencia de un partido dominante en cada etapa política.

Espinal explicó que desde hace unos 20 años el país funciona con un partido fuerte que lidera el sistema, en el pasado fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en la actualidad es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la experta en ciencias políticas dice que este modelo ha evitado que el sistema sufra un colapso.

Aunque en el país existen más de 30 partidos registrados, la académica sostuvo que en la práctica solo los grandes partidos tienen un peso real, indicando que el sistema presidencial dominicano está diseñado para funcionar con dos fuerzas principales, por lo que el bipartidismo sigue siendo clave para un mejor y mayor desarrollo electoral.

Advirtió que mientras más se fracciona el sistema de partidos, peor es su funcionamiento, señalando que cuando surge un tripartidismo se hace necesaria la segunda vuelta electoral, como un “remiendo”, para lograr una mayoría clara con el voto del electorado.

Posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana

Sobre el PLD, señaló que comparte ADN la Fuerza del Pueblo por lo que consideraba hay una división, también, dijo que en su situación actual, solo podrían aspirar a volver al poder si el PRM sufre una baja electoral importante, que pueda abrir la puerta a una doble vuelta; “Con un PRM debilitado, el peledeísmo tendría oportunidad real de regresar al gobierno”.

Por esta razón alerto a los miembros del PRM a mantener una buena y mejorada gestión gubernamental si quieren continuar en la banca.

“Abinader no va a ser presidente toda la vida. ¿Está el PRM viéndose como partido o esta absorbido por una gestión gubernamental? Porque si ese es el caso el PRM va a enfrentar grandes problemas en pocos meses, porque si no tienen una casa partidaria articulada cuando venga la confrontación por la candidatura presidencial, el PRM puede sufrir lo mismo que otros partidos que han gobernado: la división”, dijo durante el programa Uno más Uno.

Según explicó, si el partido logra escoger un candidato y mantenerse unido, tendrá mayores posibilidades de éxito.

Sin embargo, si se divide o no respalda con firmeza a su candidato, podría repetir la historia de otros partidos que terminaron fracturados tras llegar al poder.

Estabilidad política

La politóloga también señaló que la población dominicana suele inclinarse por la estabilidad y tiende a apoyar a los presidentes mientras no exista una crisis fuerte, especialmente en el ámbito económico.

Postura del Gobierno dominicano ante situación entre EE.UU. y Venezuela

Sobre la postura del Gobierno dominicano frente a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Espinal afirmó que la República Dominicana es un país altamente dependiente de Estados Unidos por lo que considera es conveniente mantener una postura casi neutral.

Indicó que para una nación pequeña como la dominicana, desafiar a Estados Unidos tiene un costo muy alto.

Finalmente, Espinal afirmó que se vive un momento de “política dura”, en el que la República Dominicana tiene un margen de acción muy limitado en el escenario internacional, por lo que debe actuar con cautela y evitar alinearse de manera extrema con uno u otro lado.