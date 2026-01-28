SNS busca garantizar calidad construcción todos los hospitales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS), busca que se garantice calidad en la costrucción y remodelación de hospitales. EL doctor Julio Landrón, se reunió para esos fines con el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Enrique Rosario García.

El funcionario y el presidente del Codia trataron temas concernientes a la garantía de seguridad y calidad de todas las obras de intervenciones de infraestructuras hospitalarias que realice el SNS y otras instituciones del Estado.

El doctor Landrón indicó que, se tomarán las acciones de lugar para que en lo adelante en todas las fichas técnicas de los concursos se incluya una certificación de evaluación de la obra emitida por el Codia, previo a la entrega al Servicio Nacional de Salud.

En ese sentido, Landrón explicó que se establecerá un convenio ampliado que abarcará diferentes aspectos como la utilización de instalaciones del Codia, por parte del Servicio Nacional de Salud, de igual forma garantizar a todos los miembros y empleados del gremio servicios de salud oportunos, entre otras acciones. Este acuerdo tendrá como finalidad garantizar que las obras entregadas y las que están en proceso de terminación, cumplan con los estándares y certificación de calidad y seguridad. Landrón aseguró que, en conjunto con el Codia, se hará un peritaje de las obras en donde se han realizado cambios de plafones en los últimos días para garantizar la seguridad en las instalaciones. Las autoridades buscan que esté garantizada la calidad de las estructuras. Recientemente se derrumbaron plafones en un hospital recientemente inaugurado en San Francisco de Macorís. Especialistas en infraestructura plantean la necesidad de supervisión.