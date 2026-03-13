Joyería Popi Oro: revelan nombres y rostros de los prófugos vinculados al asalto

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y en coordinación con el Ministerio Público, activó la búsqueda y localización de varios prófugos vinculados al asalto a mano armada perpetrado contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, hecho ocurrido el 7 de marzo de 2026.

Entre los prófugos buscados figuran Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”, Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”, Anderson Melo (a) “Deivi el Sicario” y/o “El Boricua”, y Wilkyn Jonathan Báez de los Santos (a) “El Mocho”, quienes son considerados altamente peligrosos y presuntamente se encuentran fuertemente armados.

Prófugos vinculados al asalto a joyería en Cristo ReyFuente externa

Las autoridades indicaron que estos individuos forman parte de la estructura criminal señalada de participar en el asalto, en el cual fueron sustraídas prendas preciosas y dinero en efectivo.

La Policía Nacional exhorta a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al tiempo que solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita su localización, garantizando la confidencialidad de quienes aporten datos a las autoridades.

Prófugos vinculados al asalto a joyería en Cristo ReyFuente externa

Prófugos vinculados al asalto a joyería en Cristo ReyFuente externa

Lo que muestran los videos

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres vestidos de negro, encapuchados y con guantes ingresar al establecimiento corriendo y realizando disparos.

Uno de los individuos llevaba un bulto rosado, aparentemente para guardar las prendas sustraídas.

Así asaltaron joyería Popi Oro en Cristo Rey: encapuchados dispararon y rompieron vitrinas

Las imágenes de las cámaras de seguridad también muestran a tres hombres que se encontraban dentro del local retrocediendo hacia la parte trasera, aparentemente hacia una oficina.

Uno de ellos, que estaba armado, intentó repeler la agresión, pero posteriormente también se resguardó dentro del área y cerró la puerta.