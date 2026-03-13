ONAPI y PUCMM: Un convenio que impulsa la innovación en Santiago con el nuevo CATI-Periférico

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La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) sede Santiago, firmaron un acuerdo interinstitucional para la implementación de un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), con el propósito de fortalecer la investigación, la innovación y la protección de la propiedad industrial.

La instalación del CATI-Periférico en la PCMM sede Santiago, facilitará a investigadores, estudiantes, emprendedores y a las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas (MIPYMES) el acceso a información tecnológica especializada, así como también bases de datos de patentes, capacitación y servicios de orientación en propiedad industrial.

El director general de la ONAPI, doctor Salvador Ramos, expresó que para ONAPI, es un paso significativo y un avance porque se ha logrado llegar a una universidad una vez más a trabajar con relación a patentes, iniciativas e inventivas tecnológicas de la universidad para que sean patentadas e integrar al proceso de desarrollo que llevan las universidades del país, como es el caso de la PCMM.

Los CATIS son oficinas impulsadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ofrecen asesoría en propiedad intelectual para emprendedores, inventores e investigadores. Por lo tanto, la ONAPI ha creado ocho CATIS en distintos puntos del país.

ONAPI y PUCMM Santo Domingo, D.N.- La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) sede Santiago, firmaron un acuerdo interinstitucional para la implementación de un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), con el propósito de fortalecer la investigación, la innovación y la protección de la propiedad industrial. La instalación del CATI-Periférico en la PCMM sede Santiago, facilitará a investigadores, estudiantes, emprendedores y a las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas (MIPYMES) el acceso a información tecnológica especializada, así como también bases de datos de patentes, capacitación y servicios de orientación en propiedad industrial. El director general de la ONAPI, doctor Salvador Ramos, expresó que para ONAPI, es un paso significativo y un avance porque se ha logrado llegar a una universidad una vez más a trabajar con relación a patentes, iniciativas e inventivas tecnológicas de la universidad para que sean patentadas e integrar al proceso de desarrollo que llevan las universidades del país, como es el caso de la PCMM. Los CATIS son oficinas impulsadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ofrecen asesoría en propiedad intelectual para emprendedores, inventores e investigadores. Por lo tanto, la ONAPI ha creado ocho

El rector reverendo padre doctor Secilio Espinal, manifestó que los CATIS no solo representan para la comunidad universitaria un apoyo tecnológico, sino también fuera de la facultad, de que se pueda facilitar un acompañamiento de garantía para los derechos industriales, procesos legales, formación, orientación y la capacitación para que se desarrollen y registren todas esas iniciativas.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes funcionarios de la ONAPI, así como también decanos y directores de la PCMM sede Santiago.

Con este acuerdo, la ONAPI a través del CATI impulsa el emprendimiento y promueven el registro de nombres comerciales y marcas tanto en el campo académico como empresarial, para contribuir al desarrollo económico y social del país.