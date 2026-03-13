Richard Cernuda asume como nuevo jefe de la DEA en República Dominicana

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La Embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, se reunió con el presidente de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, donde presentó formalmente al nuevo agregado de la Oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana.

La diplomática estadounidense, en compañía de la Consejera Política Adjunta, Nora S. Brito, oficializó ante la DNCD, al agente especial Richard Cernuda, como nuevo agregado interino de la DEA en el país.

“La reapertura de la oficina de la DEA, demuestra la solidez de nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable; juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas”, señalo Leah Campos.

La instalación del nuevo agregado interino de la DEA, se produce horas después de que la Embajadora de Estados Unidos, anunciara oficialmente la reapertura de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción.

El presidente de la DNCD, vicealmirante Cabrera Ulloa, felicitó al nuevo agregado, resaltó la fortaleza y el alto nivel de cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana.

“Seguiremos trabajando unidos y firmes en contra del narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y sus delitos conexos, para llevar más estabilidad a nuestros pueblos” precisó el titular del organismo antinarcóticos.

La República Dominicana y Estados Unidos, están comprometidos en continuar fortaleciendo la colaboración en el combate y erradicación de las redes criminales que amenazan el futuro de nuestras sociedades.