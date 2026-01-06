SNS informa dará seguimiento a centro en Restauración

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que iniciará la continuación de la construcción del hospital Municipal de Restauración en la provincia de Dajabón. El establecimiento de salud fue seleccionado bajo el proceso de licitación SNS-CCC-LPN-2025-0005 que iniciará a partir de febrero del año en curso y tendrá un tiempo de ejecución de 18 meses, con una inversión de RD$ 217,277,546.85.

La información la ofreció el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, al referirse a críticas sobre esa estructura que forma parte de la red de centros de salud.

Proceso

El proceso incluye el remozamiento de diferentes centros de salud a nivel nacional, como parte del plan de mejora de infraestructura hospitalaria que ejecuta la actual gestión con el objetivo de continuar elevando la calidad de la atención sanitaria que reciben los usuarios de la red pública de Servicios de Salud.

Ingeniería

La Dirección de Ingeniería del SNS aclaró, sin embargo, que invasores construyeron casas dentro del terreno del hospital y no pueden iniciar mientras se encuentren dentro del referido espacio.

De agosto 2020, a la fecha han sido entregados más de 90 hospitales, con intervenciones que incluyen construcciones nuevas, remozamientos generales, ampliaciones de Emergencias, readecuaciones de áreas y habilitaciones de unidades de servicios, entre otras.

Las autoridades insisten en que han tenido entrega de centros nuevos y remozados en todo el país, pero las comunidades siguen con diversas demandas de nuevos hospitales y remodelación de otros.

Dijeron que han entregado unidades de diálisis y oncología.