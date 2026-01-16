SNS y SENASA coordinan acciones para continuar fortaleciendo la atención en la Red Pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón y el doctor Edward Guzmán, director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), sostuvieron este jueves una reunión de planificación con el objetivo de coordinar acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios y la eficiencia del sistema público de salud.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema de salud, además, importancia de la consolidación de la alianza estratégica entre el SNS y SeNaSa, en su rol como principal garante del financiamiento de los servicios de salud en la Red Pública.

El doctor Landrón resaltó la necesidad del trabajo conjunto entre ambas instituciones para garantizar atención oportuna, mayor cobertura y calidad en los servicios que recibe la población.

“Sin SeNaSa no hay posibilidad de mejorar la salud del pueblo dominicano”, puntualizó, al tiempo que enfatizó que se trabajará en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, monitoreo y cruce de información entre ambas entidades, con el fin de garantizar una facturación transparente, evitar pagos indebidos y mejorar la calidad y satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios.

De su lado, el director de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, aseguró que se impulsará la creación de una mesa técnica interinstitucional en la que participen el SNS, SeNaSa, el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), con la finalidad de garantizar mejoras en las coberturas y en la prestación de servicios en los hospitales del país.

De igual manera, enfatizó la importancia de eficientizar el proceso de auditorías en los hospitales.

En la reunión estuvieron también presentes los directores del SNS: Virginia Sánchez, financiera; Alexander Ramírez, Infraestructura y Equipos; Esthefany Arias, jurídica; Jasmine Pérez, Recursos Humanos; Inés Abreu, Control y Fiscalización; Amelia de León, representante de la Dirección de Primer Nivel de Atención; Dennis Ruiz, coordinador de Facturación del Primer Nivel de Atención y el doctor Camilo García.