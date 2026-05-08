Sociedad de Infectología preocupada por aumento de enfermedades

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) expresó su preocupación por la presencia de síndromes de alto impacto clínico, como enfermedad febril hemorrágica y meningitis, reportadas en el boletín epidemiológico sin que se detallen los diagnósticos etiológicos finales.

En el boletín correspondiente a la semana 15 se reportó 53 alarmas epidemiológicas en 25 de las 40 direcciones provinciales de salud, las cuales incluyen enfermedad febril hemorrágica y eruptiva, meningitis, varicela, infecciones respiratorias y enfermedad diarréica aguda.

“Es importante aclarar que estas alarmas corresponden a eventos bajo investigación y no a brotes confirmados. Sin embargo, su número y dispersión geográfica ameritan atención técnica oportuna y comunicación clara”, indicó la SDI en comunicado firmado por su presidenta Yori Roque.

La entidad señala que esta información es esencial para orientar adecuadamente a la población, evitar desinformación o alarma innecesaria y dirigir medidas de prevención específicas.

En tanto recomienda a la población mantener medidas de prevención como higiene de manos, consumo de agua segura y adecuada manipulación de alimentos; evitar la automedicación, especialmente con antibióticos; consultar oportunamente ante fiebre persistente, sangrado, rigidez de cuello, dificultad respiratoria o deterioro del estado general.

Además prestar especial atención a medidas de prevención de enfermedades transmitidas por roedores y ambientes contaminados, así como aquellas asociadas a inundaciones y contacto con aguas estancadas.

Al Ministerio de Salud Pública sugiere ampliar la información epidemiológica con diagnósticos confirmados y análisis etiológico de las alarmas reportadas; fortalecer la vigilancia, reforzar la comunicación de riesgo con mensajes claros, oportunos y basados en evidencia y priorizar la vigilancia de síndromes febriles y neurológicos, con énfasis en enfermedades endémicas.

Por otro lado, la SDI enfatiza no pasar por alto diagnósticos más frecuentes como la leptospirosis, enfermedad que continúa siendo una causa relevante de síndrome febril en el país especialmente ante el aumento reportado en el boletín.

Hantavirus

En relación con el Hantavirus, la SDI informó que en el país no se han identificado brotes activos hasta el momento, por lo que no representa riesgo en la población.