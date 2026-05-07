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149 personas de 23 nacionalidades abordaron el crucero MV Hondius a principios de abril sin imaginar que días después el viaje quedaría marcado por muertes, contagios y alarma sanitaria por un brote de hantavirus.

La situación ha despertado inquietud y comparaciones inevitables con la pandemia del covid-19, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que este brote represente el inicio de una crisis global similar.

“Esto no es coronavirus”, afirmó este jueves la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Hantavirus: qué es, cómo se contagia, situación en RD, prevención y por qué no sería otro covid-19

Según explicó, se trata de un virus conocido desde hace décadas, con una forma de transmisión muy distinta al SARS-CoV-2, dijo a EFE.

Aquí te contamos todo lo que debes saber y la situación en República Dominicana:

¿Qué es el hantavirus?

Imagen del 4 de mayo de 2026 del crucero holandés MV Hondius. EFE/EPA/Elton Monteiro

El hantavirus es una familia de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres.

La infección ocurre, sobre todo, por contacto con orina, heces o saliva de ratones infectados, especialmente cuando estos residuos se secan, se mezclan con el aire y son inhalados.

Esto suele ocurrir al limpiar espacios cerrados poco ventilados, almacenes, cobertizos, cabañas o lugares donde haya presencia de roedores.

Según la agencia Associated Press, la variante detectada en el crucero corresponde al virus Andes, una de las pocas cepas del hantavirus capaces de transmitirse entre personas.

Sin embargo, la OMS aclara que este contagio entre humanos es extremadamente raro y requiere contacto cercano, estrecho y prolongado.

¿Puede convertirse en pandemia?

La respuesta corta es: no parece probable.

La OMS insistió en que el hantavirus no tiene el mismo comportamiento epidemiológico que el covid-19.

Mientras el coronavirus se propagaba fácilmente por vía respiratoria entre personas, el hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores o con su orina, saliva o excremento, en particular cuando ese material se retira y queda suspendido en el aire, lo que supone un riesgo de inhalación.

Hantavirus se transmite a través de roedoresFoto de referencia

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mohamud, recordó un brote similar ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019, que dejó 34 contagios.

Según explicó, aplicando rastreo de contactos, aislamiento y vigilancia epidemiológica, la cadena de transmisión puede romperse.

Síntomas: empieza como una gripe, pero puede agravarse

Los síntomas iniciales suelen confundirse con gripe común:

fiebre

escalofríos

dolor muscular

dolor de cabeza

fatiga

No obstante, la enfermedad puede avanzar rápidamente.

En el síndrome pulmonar por hantavirus, los pacientes pueden desarrollar dificultad respiratoria severa y acumulación de líquido en los pulmones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta variante puede tener una mortalidad cercana al 35 %, dice AP.

Otra presentación es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, asociada a fiebre, sangrado e insuficiencia renal.

¿Existe cura?

Actualmente no existe un tratamiento específico ni cura para el hantavirus.

Sin embargo, la atención médica temprana mejora considerablemente las probabilidades de supervivencia.

¿Cómo prevenir el contagio?

Hantavirus visualsFuente externa

Los expertos recomiendan:

evitar acumulación de basura y objetos en desuso

sellar grietas y orificios en viviendas

almacenar alimentos en recipientes cerrados

mantener limpios patios, almacenes y depósitos

Si se va a limpiar un lugar cerrado con posible presencia de roedores:

ventilar el espacio por al menos 30 minutos

usar guantes y mascarilla

humedecer superficies antes de limpiar

usar solución de cloro o lejía

No se debe barrer ni aspirar en seco, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas en el aire.

Situación en República Dominicana

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó que no existe evidencia de circulación activa ni brotes de hantavirus en el país, por lo que el riesgo para la población general es considerado bajo.

La institución explicó que el hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe ni se registran brotes recurrentes en la región.

Aun así, mantiene vigilancia epidemiológica activa y exhorta a reforzar medidas preventivas, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores.