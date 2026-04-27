Sol, lluvias y provincias en alerta: lo que debes saber sobre el clima de hoy

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronosticó que durante la mañana de este lunes predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre gran parte del país, con la ocurrencia de algunos chubascos aislados hacia el litoral costero caribeño.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento localmente intensas sobre provincias del valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, la zona fronteriza y la cordillera Central, debido a una vaguada en varios niveles de la troposfera y a los efectos del calentamiento diurno.

Provincias en alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) comunicó que, ante este panorama, mantiene tres provincias en alerta amarilla y nueve en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el boletín emitido a las 9:25 a.m., las localidades en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Duarte —en especial el Bajo Yuna—, Peravia y Puerto Plata.

“El COE descontinua el nivel de alerta Verde para las siguientes provincias: Montecristi, Prov. Santo Domingo, Valverde, Elías Piña, Distrito Nacional, Samaná, San José de Ocoa, Monte Plata y Hato Mayor”, se lee en el documento.

Recomendaciones

En ese sentido, el COE emitió las siguientes recomendaciones a la población:

• Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

• Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

• Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, además de no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

• Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.