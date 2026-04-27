Vaguada trae fuertes lluvias y ráfagas

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Una vaguada provocará hoy en la tarde aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de la región este, norte y el sur del país, según pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a 11 provincias por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas; también por deslizamientos de tierra.

En alerta amarillo están las provincias María Trinidad Sánchez, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y La Vega; en verde están Duarte, Santiago Rodríguez, Valverde, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Monseñor Nouel.

El organismo exhorta a las residentes en zonas vulnerables y en alerta estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y adoptar medidas que ayuden a salvar vidas y evitar daños a la propiedad. “Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua; no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que se mantienen”, recomienda. También prohíbe usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, en especial en la cuenca de la presa de Valdesia; prohíben a los bañistas acceder al ríos Nizao, Peravia.

Llaman a los padres a tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y a no usar balnearios en las provincias bajo alerta y a los conductores de vehículos adoptar medidas preventivas por la reducción de visibilidad que generan las lluvias.