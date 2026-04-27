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En alerta

Vaguada trae fuertes lluvias y ráfagas

Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a 11 provincias por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas; también por deslizamientos de tierra.

Indomet

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Soila Paniagua
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Soila Paniagua

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Una vaguada provocará hoy en la tarde aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de la región este, norte y el sur del país, según pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a 11 provincias por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas; también por deslizamientos de tierra.

En alerta amarillo están las provincias María Trinidad Sánchez, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y La Vega; en verde están Duarte, Santiago Rodríguez, Valverde, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Monseñor Nouel.

El organismo exhorta a las residentes en zonas vulnerables y en alerta estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y adoptar medidas que ayuden a salvar vidas y evitar daños a la propiedad. “Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua; no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que se mantienen”, recomienda. También prohíbe usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, en especial en la cuenca de la presa de Valdesia; prohíben a los bañistas acceder al ríos Nizao, Peravia.

Llaman a los padres a tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y a no usar balnearios en las provincias bajo alerta y a los conductores de vehículos adoptar medidas preventivas por la reducción de visibilidad que generan las lluvias.

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
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