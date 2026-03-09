Solicita al gobierno pagar deuda a los productores ajo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó al Gobierno saldar las deudas con los productores e iniciar de inmediato un proceso integral que garantice la siembra de 10 mil tareas de ajo en Constanza, mediante la entrega gratuita de semillas de alta calidad, financiamiento a tasas cómodas y fijando previamente el precio de compra al productor.

El secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, fijó la posición del PLD advirtiendo que el cultivo de ajo atraviesa una crisis en la siembra, producción y comercialización, por lo que “se deben sembrar 10,000 tareas este año en Constanza hasta alcanzar posteriormente las 20,000 necesarias para la autosuficiencia” y superar la situación agravada por las deudas que mantiene el Ministerio de Agricultura con los productores, así como por la degeneración de las variedades utilizadas en la siembra.

Con el objetivo de evaluar la situación del cultivo y escuchar las preocupaciones de los agricultores, el dirigente conjuntamente con Julio Sánchez y Andrés Gómez fueron a Constanza a conversar y a reunirse con los productores de ajo de ese municipio.