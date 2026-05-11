SP y CMD piden no haya alarma por el norovirus

Las alertas fueron activadas durante el fin de semana con el crucero en tránsito en Puerto Plata, con tripulantes y pasajeros afectados por el norovirus, altamente contagioso causan de vómitos y diarrea. Las autoridades de Salud Pública no creen que haya peligro para el país, pero el Colegio Médico Dominicano (CMD) alerta sobre la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica y la calma ciudadana tras los reportes.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis y se propaga con mucha facilidad, especialmente en espacios cerrados. Provoca síntomas como vómitos, diarrea y malestar general, puede afectar a cualquier persona.

Ante la alarma que generó la presencia del barco con los afectados, el Colegio Médico Dominicano (CMD) aconsejó que, aunque el virus es altamente contagioso, no debe ser motivo de alarma social, sino de responsabilidad, tanto individual como colectiva.

El presidente del gremio, doctor Luis Peña Núñez, recomendó a la población reforzar el lavado de manos y estar atenta a las informaciones emitidas por las autoridades sanitarias en los puertos y zonas turísticas.

En estos momentos lo más importante es la prevención, no generar un pánico, por lo cual las autoridades sanitarias como el CMD insisten en la necesidad de mantener la higiene.

Puerto Plata

El sábado 9 de mayo arribó a la terminal Taíno Bay el crucero Caribbean Princess con 115 pasajeros a bordo, 21 de ellos fueron reportados afectados de norovirus.

La situación obligó a las autoridades provinciales del Ministerio de Salud Pública a aplicar los protocolos correspondientes.

La embarcación turística atracó en la ciudad sin problemas y se aplicaron los protocolos de prevención por la presencia de la enfermedad viral, informaron.

El director provincial de Salud Pública, Héctor Hernández, dijo que al recibirse la alerta de parte del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) sobre los casos en el interior del crucero Caribbean Princess, aplicaron las medidas preventivas de lugar.

Sostuvo que solo 21 las personas infectadas por el norovirus. Afirmó que estas personas fueron confinados en una sala de aislamiento de dicha embarcación.

Precisó que un personal de vigilancia las evaluó detenidamente antes de que se permitiera que los demás pasajeros bajaran del crucero.

Destacó que a los pasajeros les midieron la temperatura corporal.