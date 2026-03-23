Supérate impulsa inclusión social con nuevo centro comunitario en Los Ríos, Bahoruco

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La Dirección de Desarrollo Social Supérate inauguró el Centro de Superación Comunitaria Los Ríos, en la provincia Bahoruco, como parte de los esfuerzos para promover la inclusión social y el desarrollo de capacidades en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto, la directora general, Mayra Jiménez, destacó que esta iniciativa representa “un acto de esperanza, dignidad y oportunidades”, al tiempo que reafirmó que el propósito del centro es contribuir a que más familias puedan salir adelante por sí mismas, mediante el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo”.

Asimismo, Mayra Jiménez resaltó que el centro es el resultado de una alianza estratégica con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que aportó 250,000 euros, mientras que el Gobierno dominicano realizó una inversión superior a 16 millones en la construcción y equipamiento.

La gobernadora provincial, María Díaz, expresó que el Centro de Superación Comunitaria es una oportunidad para la formación y el desarrollo de la población, especialmente de los sectores más vulnerables de la provincia.

De su lado, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel, indicó que el proyecto integra un enfoque transversal de género inclusivo, orientado a promover la participación activa de mujeres y jóvenes en todos los componentes del programa.

En tanto, el coordinador de Cooperación Técnica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Raúl Muñoz, señaló el compromiso de la cooperación internacional de seguir impulsando iniciativas que generen oportunidades y promuevan un desarrollo más equitativo en todo el territorio.

El Centro de Superación Comunitaria Los Ríos ha sido concebido para responder a las necesidades de la comunidad, ofreciendo formación en áreas como belleza, gastronomía, producción digital y otras competencias técnicas orientadas al empleo y el emprendimiento.

Este espacio cuenta con un enfoque inclusivo que permitirá a madres y padres capacitarse mientras sus hijos permanecen en un entorno seguro, facilitando el acceso a oportunidades de desarrollo. A través de estas iniciativas, Supérate proyecta capacitar este año a 7,660 personas en la Región Enriquillo, de las cuales al menos 1,840 corresponden a la provincia Bahoruco.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellas el senador de la provincia, Guillermo Lama; la diputada Olfanny Méndez; el diputado Juan Bolívar Cuevas; el alcalde de Neyba, Yandel Suberví; la alcaldesa de Los Ríos, Martha Cuevas; el alcalde de Villa Jaragua, Iván Medina.

Así como la responsable de Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Adoración León; el director regional del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Elvis Céspedes; y la directora regional de Enriquillo de Supérate, Dalis Espinosa.