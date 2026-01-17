Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Entérate

¿Cuándo Supérate pagará los subsidios sociales?

Supérate exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y aclaró que cualquier duda será atendida por esas vías

Supérate

Supérate

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, informa a todas las familias beneficiarias de sus programas que el pago de los subsidios que forman parte de los programas de apoyo social se realizará este sábado 17 de enero.

A través de sus canales oficiales, la institución reiteró que este proceso se realiza dentro de su compromiso con la protección social, el bienestar de las familias beneficiarias y la transparencia en la información.

Desde la entidad, recordaron a los usuarios que los pagos se harán de manera ordenada y segura, y que cualquier duda o consulta puede ser atendida a través de las redes oficiales de SuperateRD.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección social, el bienestar de las familias y la comunicación veraz, oportuna y responsable”, señaló la entidad

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking