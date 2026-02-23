Suspenden rueda de prensa de Luis Abinader sobre Puerto Espacial Comercial tras apagón masivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fue suspendida hasta nuevo aviso la rueda de prensa en la que el presidente dominicano, Luis Abinader, encabezaría el acto de firma del acuerdo para la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, provincia Pedernales.

La información fue dada a conocer por la Presidencia de la República Dominicana, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, tras el apagón que afecta a gran parte del país desde tempranas horas de este lunes.

“Se informa a los medios de comunicación que se está reprogramando hasta nuevo aviso la rueda de prensa pautada para hoy a las 4:00 p.m., en la que el presidente Luis Abinader encabezaría el acto de firma del acuerdo para la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, provincia Pedernales, prevista a celebrarse en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional”, comunicó el Gobierno.

De igual forma, garantizó que oportunamente se estará informando la nueva fecha de realización. “Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar”.

Sobre el apagón

Según informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el apagón masivo se debe a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el primer momento del evento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

“Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, aseguró ETED.

Agregó que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

“La prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas”, enfatizó.

La ETED, además, garantizó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, dijo.