Tayluma indica estudiantes no van a escuelas cuando llueve

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La diputada del partido Fuerza del Pueblo (FP) del municipio Santo Domingo Este, Tayluma Calderón, denunció que las recientes lluvias mostraron el colapso del drenaje pluicial en todas las calles del laborioso sector El Almirante, producto de la desidia de las autoridades.

Manifestó que pesar de los múltiples reclamos de dirigentes comunitarios y otros sectores sociales, las autoridades del ayuntamiento se han mantenido en silencio y no han acudido a su auxilio.

“El año pasado sometimos una resolución en la Cámara de Diputados en la que solicitamos al presidente Luís Abinader instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y al Ayuntamiento de Santo Domingo Este (SDE) para la intervención urgente del sistema de drenaje pluvial, limpieza y rehabilitación de imbornales, así como el bacheo de sus principales calles, pero lamentablemente todavía no se ha hecho nada”, precisó.

Recientes lluvias inundaron gran parte del lugar.