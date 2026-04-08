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Aniversario

Con rostro y nombre: así recuerda la Defensa Civil a las personas que pudo salvar en el Jet Set

La institución tuvo una participación activa en las labores de rescate tras el colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La discoteca Jet Set era uno de los centros de entretenimiento nocturno más famosos de República Dominicana y el Caribe.

La discoteca Jet Set era uno de los centros de entretenimiento nocturno más famosos de República Dominicana y el Caribe.

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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La Defensa Civil de República Dominicana rindió homenaje este miércoles a las víctimas de la tragedia del Jet Set, al cumplirse un año del suceso que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

En un mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

Abrazamos con el alma a sus seres queridos”, indicó.

Asimismo, recordó a las personas afectadas por la tragedia.

“Recordamos, sobre todo, con rostro y nombre a cada una de las personas que ese día gris pudimos salvar”.

La institución tuvo una participación activa en las labores de rescate tras el colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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