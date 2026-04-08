Con rostro y nombre: así recuerda la Defensa Civil a las personas que pudo salvar en el Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Defensa Civil de República Dominicana rindió homenaje este miércoles a las víctimas de la tragedia del Jet Set, al cumplirse un año del suceso que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

En un mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Abrazamos con el alma a sus seres queridos”, indicó.

Asimismo, recordó a las personas afectadas por la tragedia.

“Recordamos, sobre todo, con rostro y nombre a cada una de las personas que ese día gris pudimos salvar”.

La institución tuvo una participación activa en las labores de rescate tras el colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025.