Trabajos avanzan en el parque Enriquillo

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La alcaldesa Carolina Mejía presentó ayer los avances del trabajo de rescate del parque Enriquillo, en el sector Villa Francisca, un proyecto que promete transformar el espacio en uno más moderno y digno para los usuarios.

Durante un recorrido guiado por Mejía, se observaron numerosas retroexcavadoras, aplanadoras y obreros en acción, en distintas zonas del parque. La obra, con una inversión que asciende a los RD$200 millones, contará con juegos para los más pequeños, así como espacios comerciales y dispensario médico.

La alcaldesa explicó que, más allá de una “simple intervención en infraestructura”, el proyecto representa el rescate de un espacio cargado de historia, que por casi un siglo ha sido utilizado como punto de referencia y encuentro para los ciudadanos.

“El trabajo en este parque era imprescindible, porque en las últimas décadas ha habido una degradación de este espacio, donde desafortunadamente se utilizaba para cualquier cosa que no fuera productiva”, manifestó.

No obstante, Mejía hizo hincapié en la necesidad del despliegue de una campaña integral para crear conciencia sobre la cultura de bienestar en los usuarios.

“Lo más importante es que podamos garantizar que esto se mantenga, porque si no lo mantenemos como lo hemos hecho con los más de 200 espacios que hemos recuperado, entonces no habrá valido la pena el trabajo y la inversión”, aseveró.

En otro orden, anunció que el Gabinete de Transporte del Gobierno también trabaja en la reorganización del transporte interurbano que opera en la zona, para mejorar la movilidad.