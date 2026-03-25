Trabajos de mantenimiento en subestaciones afectarán servicio eléctrico en La Vega y Montecristi

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 26 de marzo llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en líneas y subestaciones de transmisión en las zonas Este y Norte del país.

En ese sentido, la ETED explicó que realizará mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en la línea de transmisión de 69 kV La Vega – Constanza, en horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Debido a estos trabajos, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidades de Jarabacoa, Paso Bajito, El Río, Tireo y Constanza, pertenecientes a la provincia La Vega.

Asimismo, se estarán ejecutando labores de mantenimiento en la subestación de 138 kV Montecristi – Barra, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante este período, se interrumpirá el servicio en la provincia de Montecristi, incluyendo la empresa Hispaniola Fresh Fruit Company.

De igual manera, se realizarán trabajos de mantenimiento a elementos de la subestación 69 kV Timbeque I - Villa Duarte, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Debido a estas labores se afectará el servicio en la empresa Molinos del Ozama y no contemplan interrupciones en zonas residenciales.

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas mencionadas.