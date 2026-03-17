Una bala perdida destruyó una familia… y el caso dio un giro inesperado

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La tragedia que marcó para siempre a la familia Luciano sigue sin respuesta judicial. A diez meses del hecho, la indignación se suma al dolor luego de que el principal imputado fuera puesto en libertad por vencimiento de plazo procesal.

El 26 de mayo de 2025, en la comunidad Las Mercedes, la señora Austria Natividad Luciano, , perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la puerta de su casa. Tenía 55 años, era madre de dos hijas y reconocida por su dedicación al hogar y su responsabilidad como esposa y madre.

Los hechos

De acuerdo con los testimonios, la madrugada de ese día varias personas ingerían bebidas alcohólicas en un colmado, una discusión derivó en que la madre del agente, portando el arma de reglamento, apuntara a los presentes. El arma fue retirada por otro policía, pero cayó al suelo y fue recogida por la persona que luego realizó múltiples disparos.

Hija de Austria Natividad LucianoInforme con Alicia Ortega

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre, vestido con franela roja, disparó en varias direcciones. Uno de esos proyectiles impactó a Luciano en la cabeza, provocándole la muerte instantánea.

El proceso judicial

La familia esperaba justicia, pero meses después el caso tomó un giro inesperado: el imputado fue liberado debido a que el Ministerio Público no cumplió con los plazos procesales establecidos. Esta decisión ha generado indignación y nuevas preguntas sobre la efectividad del sistema judicial.

Voces de dolor

“Mi madre estaba parada en la puerta de la casa cuando la bala la alcanzó. Nunca imaginamos que horas después de celebrar el Día de las Madres recibiríamos la peor noticia”, relató entre lágrimas Yokaira Santana, hija menor de la víctima en el programa el Informe con Alicia Ortega.

La comunidad también se ha mostrado consternada, señalando que la impunidad deja una herida abierta y una sensación de inseguridad.