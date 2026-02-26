Transmisión del Clásico Mundial será de primera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La transmisión de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con un amplio y experimentado equipo de cronistas, narradores, comentaristas y voces comerciales, como parte de una propuesta de producción concebida por Grupo de Medios Panorama para ofrecer al público dominicano una cobertura de alto nivel, acorde con la importancia y el orgullo que el béisbol representa para el país.

Al hacer el anuncio, Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, detalló que el equipo humano que acompañará los 47 partidos del calendario oficial del torneo estará integrado por reconocidos profesionales del ámbito deportivo y de la comunicación.

El equipo de transmisión estará bajo la coordinación general de José Antonio Mena, y estará integrado por: Orlando Méndez, Melvin Bejarán, Ernesto Kranwinkel, Osvaldo Rodríguez Suncar, Ildefonso Ureña, José Luis Montilla, Carlos Almánzar, César Marchena, Radhamés González, Fernando Holguín, José Luis Mendoza, Fernando Ravelo, Rafael Díaz, Manuel Acevedo, entre otros.