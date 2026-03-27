Treinta años de prisión por matar uno durante asalto

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Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un cuarto hombre procesado por la muerte de otro durante un asalto para despojarlo de una escopeta mientras se encontraba en su lugar de trabajo en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Un documento de prensa señala que la condena fue dictada en contra de Johan Carlos Reyes Ortega (el Pato) por la muerte de Eugenio Disla, quien falleció a causa de heridas de arma de fuego en momentos en que realizaba labores de seguridad en una compañía de telecomunicaciones.

Por el caso también había sido condenado a 40 años de prisión Samuel Sánchez Tejada (Dalbeury), mientras que a 30 años fueron sentenciados Geremías Mora Reyes (Cacón) y Rafael Reynoso Gil (Bincito).

Según establece el expediente acusatorio, el caso ocurrió el 11 de abril del año 2018, aproximadamente a la 6:30 de la tarde, mientras el ahora occiso y otro hombre realizaban labores de seguridad en las antenas de dos compañías de telecomunicaciones localizadas en la Loma del barrio Nueva Esperanza, del paraje Guananito, distrito municipal San José del Puerto, del citado municipio.

El tribunal ordenó que Reyes Ortega cumpla la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.