Tres acusados en Senasa no irían a prisión, colaboran

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Continuaba pasada la medianoche la audiencia de medida de coerción del caso Senasa contra los acusados de conformar una red mafiosa contra la Administradora de Riesgo de Salud del Estado, que la habría desfalcado. El órgano varió la solicitud de prisión preventiva para tres de los 10, debido a que dijo colaboran con la investigación.

Las medidas solicitadas consisten en presentación periódica ante las autoridades, impedimento de salida del país y una fianza de un millón de pesos. Los beneficiados con esa solicitud son Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella.

La información fue confirmada por las defensas de algunos de los imputados, que indicaron que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con esas personas por su cooperación con las autoridades.

La audiencia que el jueves había recesado para ayer a las 2:00 de la tarde, pero que inició un poco después, fue a puertas cerradas, con los argumentos del órgano acusador, los querellantes y los abogados de los imputados.

Los defensores hacían la contra replica a los argumentos del Ministerio Público y los querellantes, trataban de demostrar el arraigo de sus clientes y que no tienen relación con los hechos que les imputan.

Hazim llora ante tribunal

Al tomar la palabra durante la audiencia, el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, rompió en llanto, ante la expectativa de ir a prisión, tras asegurar que padece de una delicada enfermedad.

La revelación la hizo su abogado Miguel Valerio, quien aseguró que el principal imputado del denominado “caso Cobra”, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, un padecimiento que representa un riesgo grave para su vida y que presentaron documentos médicos al tribunal.

“Le salieron lágrimas, porque el señor Hazim ha dicho, que puede morir de manera súbita, o quedar parapléjico o cuadrapléjico en la cárcel”, expresó el jurista, al hablar a la prensa, durante un breve receso.

Expediente bien sustentado

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que presentaron un expediente de medida de coerción bien sustentado, con indicios de pruebas contundentes que en su opinión demuestran la participación de los imputados en la alegada estafa.

“El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción muy sustentada, con pruebas que demuestran la participación de los imputados en un esquema de estafa que afectó directamente Senasa y, a miles de ciudadanos que dependen de este sistema de protección social”, expresó Ortiz.

Manifestó que aportaron elementos documentales, testimoniales y periciales que evidencian cómo operaba la red, los mecanismos utilizados para defraudar y el impacto económico generado.

Sostuvo que la magnitud del fraude amerita que el tribunal imponga medidas proporcionales al daño causado y necesarias para garantizar el avance del proceso.

Indicó que está confiada en la solidez del expediente y en que la justicia actuará conforme a la ley.