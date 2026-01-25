Fiscal SDO: robos de motocicletas, celulares y medidores eléctricos, los principales delitos en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. — Los robos de motocicletas, celulares y metales, dentro de ellos los medidores eléctricos, son los principales delitos que se cometen en el día a día en la República Dominicana, aseguró el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, magistrado Edward López Ulloa.

López Ulloa explicó que la tasa de robos de motocicletas no baja por descuido de los propietarios y que existe una alta incidencia de menores de edad que se dedican a esa acción delictiva. Muchos de ellos son reincidentes, pero cada día se insertan, por primera vez, otros adolescentes.

El funcionario judicial agregó que, respecto al robo de metales, las autoridades han realizado numerosos allanamientos a metaleras y reuniones con propietarios de esos negocios, a fin de que estén conscientes de qué y a quién comprar un saco de medidores, ya que deben saber que esos equipos son robados debido a que las Distribuidoras de Electricidad no los venden.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se transmite por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el representante del Ministerio Público explicó que cuando un medidor se daña, las Edes lo sustituyen por uno nuevo y cuentan con protocolos para determinar el destino final del equipo inservible.

Le magistrado habló durante el programa D´Agenda, de Héctor Herrera Cabral.

Sostuvo que cuando una persona, visiblemente consumiendo sustancias controladas, va ofertando alambres quemados y metales, el propietario del establecimiento debe saber que esos materiales fueron sustraídos de algún lugar y que, por consecuencia, se convierte en cómplice y corresponsable del robo.

“Los principales robos, no solamente en nuestra zona, sino a nivel nacional, son de celulares, motores y metales, dentro de los cuales se encuentran los medidores eléctricos”, reiteró López. Agregó que, tras analizar videos de cámaras y desmantelar estructuras delictivas, concluyeron que el descuido de los propietarios y la participación de menores de edad explican por qué no disminuyen estos hurtos.

El fiscal destacó que la fiscalía que dirige —que abarca Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste— cerró el año 2025 con importantes logros, alcanzando una tasa de homicidios de 7.26, la más baja desde que esa jurisdicción se separó de la fiscalía del Gran Santo Domingo.

Asimismo, indicó que la incidencia de robos y otros delitos disminuyó considerablemente gracias a la operatividad de la Fuerza de Tarea, que se reúne cada lunes en el Palacio de la Policía, encabezada por el presidente Luis Abinader y otras altas autoridades del sistema de seguridad y justicia.

Precisó que en esas reuniones se analizan las incidencias delictivas a nivel nacional, se revisan los resultados de la semana anterior y se definen las políticas de prevención.

“Cuando iniciamos en la Fuerza de Tarea recibíamos entre 300 y 350 denuncias de robos; ahora cerramos 2025 con apenas 50 o 60 denuncias”, resaltó.

Violencia social y homicidios

Otro factor que mantiene ocupados a fiscales y agentes policiales es la violencia social, que surge por conflictos triviales y muchas veces termina en homicidios, según explicó Edward López.

“Por cualquier insignificancia se reacciona con violencia; un roce de vehículos o una pisada en una fila puede terminar en muerte”, lamentó el magistrado, citando el caso reciente de un joven de 17 años fallecido tras una discusión entre conductores.

Indicó que, aunque se han reducido los homicidios por delitos como atracos y robos, la conflictividad social continúa en aumento, lo que afecta la percepción de seguridad ciudadana.

López señaló que el país cerró el año pasado con 1,296 homicidios, de los cuales el 49.2 % fue producto de conflictos sociales. “La mitad por conflicto social; así no hay forma de que baje la percepción de inseguridad”, afirmó.

Advirtió que, si la población no se integra en la prevención y solución de estos conflictos, no será posible reducir la violencia. “Tenemos que volver a nuestras raíces; el dominicano es pacífico, pero pareciera que la pandemia nos dejó un chip de violencia que no hemos podido desprogramar”, expresó.

El fiscal de Santo Domingo Oeste manifestó su preocupación por la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de trasladar la Tercera Sala de la Corte de Apelación a Santo Domingo Este.

Recordó que el Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste fue creado en 2016 y que esta medida representa un retroceso, ya que obliga a ciudadanos y abogados a trasladarse largas distancias para apelar decisiones judiciales.

Explicó que una persona de Pedro Brand deberá salir desde las 5:00 de la mañana para llegar a tiempo a la Corte en la avenida Sabana Larga, y que los abogados ya no podrán atender procesos simultáneos como antes.

Agregó que, con el nuevo Código Procesal Penal, los jueces de Corte deben conocer y fallar los casos, lo que incrementa su carga laboral, además de los costos y dificultades para trasladar testigos y víctimas.

“El traslado de la Tercera Sala afecta la agilidad y el acceso a la justicia en nuestra jurisdicción”, concluyó el magistrado.