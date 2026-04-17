Tribunal dará a conocer sentencias el 16 junio

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Cinco años después de iniciado formalmente el caso Coral (24 de abril del 2021) con los arrestos de figuras claves como el general Adán Cáceres Silvestre, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional anunció para el 15 de julio, a las 3:00 de la tarde, las sentencias contra los imputados en el entramado de corrupción que habría estafado al “Estado dominicano con RD$4,500 millones.

Las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissell Naranjo tuvieron a su cargo el conocimiento del juicio de fondo iniciado en junio del 2024, en contra del mayor general Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Haza; generales de Brigada Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También del mayor Raúl Alejandro Girón; capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores; los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Miguel Ventura Pichardo; los tenientes Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez; la “pastora” Rossy Guzmán Sánchez, y otros.

Qué pidio el MP

En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó condenas de entre 5 y 20 años de prisión, y multas que oscilan entre los 200 y 400 salarios mínimos, para los imputados de defraudar al Estado desde el Cusep, Cestur y el Conani.

AbsoluciÓn total

Fue el pedimento generalizado de las defensas de los imputados, alegando que las evidencias o pruebas presentadas por el órgano acusador no vinculan a sus respectivos defendidos con el supuesto desfalco de RD$4,500 millones del erario público.