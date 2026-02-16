El llamado desesperado de una madre a Luis Abinader por piloto dominicano preso en Guinea

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con voz temblorosa, doña Mercedes Núñez pidió la intervención del presidente Luis Abinader para lograr la liberación de su hijo, el piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal Núñez, quien permanece detenido en la República de Guinea desde el 28 de diciembre de 2025.

La madre del joven hizo un llamado directo al mandatario para que asuma el caso con voluntad y sensibilidad. “Yo hago un llamamiento al presidente Abinader, que tenga misericordia. Como padre, que pueda condolerse de una madre y de un padre de familia que estamos desesperados. Espero que ponga toda su voluntad y que esto no se quede en el vacío, expresó.

Espinal Núñez, residente en Nueva Jersey y con doble nacionalidad, fue arrestado tras una parada técnica. Según explicó su madre, en un inicio se mencionaron supuestas faltas ambientales y posteriormente las autoridades guineanas alegaron que el piloto habría violado el espacio aéreo.

“Inventan muchísimas cosas, pero lo último que dicen es que violaron el espacio aéreo. No tienen argumentos”, sostuvo.

Doña Mercedes aseguró que su hijo se encuentra “desesperado y decepcionado”, al considerar que ha sido víctima de un abuso. “Ellos simplemente fueron a hacer un trabajo honesto y realmente esto es una cosa fuera de serie”, manifestó.

Indicó que el piloto cuenta con representación legal en Guinea, a través de un abogado recomendado por la embajada estadounidense y contratado por la familia, en coordinación con un jurista en República Dominicana. También señaló que han tenido comunicación con autoridades dominicanas y que esperan una respuesta oficial.

La madre denunció además las condiciones de detención y expresó temor por la salud de su hijo ante posibles enfermedades como malaria y fiebre amarilla.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una llamada telefónica al programa radial El Sol de la Mañana.