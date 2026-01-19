TSE se reserva fallo sobre nulidad en elección del PLD y aplaza casos contra FP y PHD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó el fallo de una demanda en nulidad del proceso de elección del titular de la Secretaría de Educación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuesta por el señor Paulino Pérez Ortiz contra dicha organización política, correspondiente al expediente número TSE-01-0033-2025.

El pasado 9 de febrero del año 2025, se llevaron a cabo las elecciones de los titulares de las diferentes secretarías del PLD, con la presencia de una representación de la Junta Central Electoral y con la comparecencia de la Dra. Ana Felicia Cabra Escalante, Notario Público de los del número del Distrito Nacional. En dicho evento, fue proclamada como ganadora de la secretaría de educación la señora Miguelina Matilde Acosta Torres. Aduce el demandante, Paulino Pérez Ortiz, que al momento de celebrarse las indicadas elecciones supuestamente la señora no cumplía con una disposición estatutaria del PLD, contenida en el art.44 de los estatutos y esgrime que no ostentaba la condición de miembro del Comité Central, requisito para asumir la titularidad de una secretaría, que además estaba contemplado en el instructivo para participar o postularse en la elección de titulares de secretarías del PLD.

Asimismo, el tribunal aplazó para el miércoles 28 del presente mes, a los fines de una comunicación recíproca de documentos, el expediente TSE-05-0019-2025, relativo a una “Acción de Amparo Electoral”, interpuesta por los señores Daniel Martínez Tejada; María Rita Medina; Luis Ney Restituyo Minaya; Ysmael Tejada y Aurelia del Carmen Estévez, contra el Partido Fuerza del Pueblo (FP).

En la misma fecha se conocerá el expediente TSE-01-0031-2025, correspondiente a una demanda en impugnación de la asamblea celebrada el 9 de noviembre de 2025, interpuesta por Eléxido Paula y Julián Burgos Bonilla contra el Partido Humanista Dominicano (PHD) y Ramón Emilio Goris Taveras. Este aplazamiento fue dispuesto para que la parte demandante pueda obtener documentos solicitados a la Junta Central Electoral (JCE).