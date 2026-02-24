Guía completa sobre la esterilización animal: Qué es y sus beneficios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La esterilización es remover los ovarios y útero de una mascota hembra, es un procedimiento de un veterinario que requiere hospitalización mínima y ofrece beneficios para la salud de por vida.

Así lo explica el portal de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA).

Mientras que a los machos se le realiza el proceso de castrar, el cual consiste en remover los testículos de su gato o perro macho, para la mejoría ampliamente la conducta de su mascota y lo mantendrá cerca de casa.

La ASPCA da a conocer además 5 beneficios de esterilizar y castrar a tu mascota:

Su mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana:

La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por ciento de los perros y 90 por ciento de los gatos.

Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades.

La castración proporciona mayores beneficios de salud para su mascota macho:

A más de prevenir crías no deseadas, la castración de su compañero animal previene el cáncer a los testículos, si se lo realiza antes de los seis meses de edad.

Su macho castrado se comportará de mejor manera:

Los perros y gatos castrados enfocan su atención en sus familias humanas. Por otro lado, los gatos y perros no castrados pueden marcar su territorio rociando orina de fuerte olor por toda la casa. Muchos problemas de agresión pueden ser evitados con la castración temprana.

La esterilización y castración ayuda con el exceso de población de mascotas:

Cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros.

Estos altos números son el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas por la esterilización o castración.

La esterilización o castración NO engordará a su mascota:

¡No utilice esa excusa vieja! La falta de ejercicio y la demasiada comida hará que su mascota aumente libras extras, más no la castración. Su mascota permanecerá en forma y reluciente mientras continúe proporcionándole ejercicio y controlando el consumo de comida.

¿Cuándo debería esterilizar a mi perro?



Tu mascota debería alcanzar su madurez sexual alrededor de los 6 o 7 meses de edad, pero puede variar según su raza. Para evitar gestaciones imprevistas, lo mejor es que la esterilices previo a ese momento.

Así lo explicó el portal Purina, donde indicó además que algunos veterinarios prefieren esperar a que los perros pasen su primer celo antes de esterilizarlos.

Esto puede resultar complicado porque sólo los pueden intervenir tres (3) meses después de que ese periodo reproductivo haya finalizado y durante ese tiempo deben vigilarlos.

Los beneficios de la esterilización canina para la salud se reducen a medida que aumenta la edad del perro, por lo que se recomienda proceder con ella lo antes posible.