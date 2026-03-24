UASD presenta rediseño curricular carrera Psicología

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentó ayer el nuevo diseño curricular de la carrera de Psicología, una acción que forma parte del plan de la academia por modernizar la formación en sintonía con las demandas actuales del mercado y los estándares educativos establecidos a nivel nacional, como internacional.

Durante la actividad, la directora de Planificación y Desarrollo Curricular, Casilda Ávila explicó que el rediseño corresponde con el enfoque por competencias orientados a los estándares globales, pero sobre todo, en basea la demanda de los ectores.

Como parte del proceso, la universidad reorganizó y actualizó los currículos de carreras del área de psicología.

Entre esas esepcialidades están psicología social, clínica, del desarrollo y organizacional.

Además de ser diseñada e incluida la Carrera de Psicología Educativa en cumplimiento de la normativa 01-2023 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Con estas modificaciones la UASD busca mejorar los perfiles de futuros psicólogos del país.