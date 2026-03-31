Usuarios manifiestan su satisfacción por peatonal

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Miles de personas comenzaron a utilizar el puente peatonal del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, abierto desde el sábado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, considerado el punto más crítico del proyecto de ampliación a ocho carriles de la vía que conecta la capital con la región del Cibao.

Usuarios del puente peatonal mostraban la satisfacción por la obra que luce imponente, debido a que conecta directamente con la estación María Montez del Metro de Santo Domingo, al Sur, así como con la terminal de autobuses de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) al norte.

Antonia Grullón, definió como excelente la obra, debido a que facilita el cruce de un extremo a otro, pero sobre todo, la seguridad que muestra al peatón.

No obstante, estima que no estaría demás colocar personal de seguridad, para evitar que los delincuentes se aprovechen de la situación para cometer fechorías.

Rosanna Sánchez, define el paso peatonal como una obra integral de vital importancia, ya que no solamente se pensó en el tránsito vehicular sino en quienes se desenvuelven a pie. Considera que la diferencia en relación con el antiguo peatonal es del cielo a la tierra, ya que el anterior era muy empinado y el puesto a funcionar el fin de semana es más amigable para adultos y niños.

Alertó a las autoridades para que eviten que la nueva estructura sea tomada por pedigueños y vendedores ambulantes porque lo convierten en un arrabal, además de inseguro.

Lázaro de los Santos, valora como positiva la obra, al tiempo que exhorta a las autoridades a no permitir que sea arrabalizado, debido a que esto genera inseguridad e insalubridad.

Ruth Arias, define la obra como de suma importancia, porque conecta directamente con el Metro de Santo Domingo y la terminal de autobuses que se dirigen hacia el Cibao, que lo que garantiza seguridad.

La obra

Desde las primeras horas del domingo, el nuevo puente peatonal quedó en funcionamiento en uno de los puntos más transitados de la autopista Duarte.

Aunque la estructura se ve imponente desde abajo, el cambio real se siente arriba: caminar sin prisa, sin tensión, sin ese reflejo automático de mirar a ambos lados como si cada segundo contara.

La conexión directa con la estación María Montez del Metro y con la marginal de la Luperón es un aspecto relevante. El puente está iluminado, tiene cámaras y un techo que protege del sol o la lluvia. Pero hay algo que llama especialmente la atención: incorpora elementos para personas con discapacidad visual, una inclusión que pocas veces se ve en este tipo de obras y que, aquí, marca la diferencia.

Abajo, mientras tanto, el tránsito sigue su curso. Pero ya no se mezcla con la gente que antes tenía que atravesarlo a pie poniendo en peligro su integridad física.